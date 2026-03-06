Размер шрифта
ОАЭ могут заморозить миллиарды долларов иранских активов

ОАЭ рассматривают возможность замораживания иранских активов в ответ на атаки
Ahmed Jadallah/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в ответ на иранские удары могут заморозить миллиарды долларов активов страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

ОАЭ обсуждают блокировку активов зарегистрированных в стране подставных иранских компаний и счетов, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Кроме того, страна может начать масштабные проверки пунктов обмена валюты, через которые деньги неофициально уходят в Иран (иранские компании используют ОАЭ для обхода санкций).

Если страна пойдет на этот шаг, это значительно ограничит доступ Тегерана к иностранной валюте и глобальным торговым сетям, поскольку его внутренняя экономика, и без того страдающая от инфляции, теперь охвачена военным конфликтом, подчеркивает издание.

С 28 февраля Объединенные Арабские Эмираты подвергаются массированным ракетным и дроновым атакам со стороны Ирана. Это стало ответом на совместные военные удары США и Израиля по иранской территории.

5 марта Иран нанес удар по штабу американских военных, расположенному неподалеку от международного аэропорта в Абу-Даби.

Ранее Иран нанес удары по 20 военным целям США в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте.

 
