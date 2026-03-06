В Индии при крушении истребителя погибли оба пилота

Оба пилота погибли в результате крушения истребителя Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии в штате Ассам. Об этом сообщила пресс-служба ВВС страны в соцсети Х.

Уточняется, что летчики получили смертельные травмы.

«Весь личный состав ВВС Индии выражает искренние соболезнования и в это время скорби поддерживает семьи погибших», — сказано в посте.

О пропаже индийского истребителя сообщалось накануне. Воздушное судно вылетело из города Джорхат, расположенного в штате Ассам. В последний раз экипаж выходил на связь в 19:42 по местному времени (17:12 мск). В связи с исчезновением истребителя была начата поисково-спасательная операция. Официальная информация о том, что могло стать причиной пропажи Су-30МКИ, до сих пор не поступала.

В этот же день в Алжире разбился военный транспортный самолет. По данным министерства обороны страны, воздушное судно потерпело крушение после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы. На борту находились шесть человек, из них выжили только четверо. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

Ранее в Турции истребитель F-16 рухнул на автомобильную трассу.