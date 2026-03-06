Развеян миф о том, что старость приводит к проблемам со здоровьем

Geriatrics: многие люди становятся здоровее и активнее после 65 лет

Пожилой возраст часто воспринимается как период неизбежного физического и когнитивного ухудшения. Однако новое исследование показало, что у многих людей после 65 лет функции организма, наоборот, могут улучшаться. Более того, важную роль в этом играет отношение человека к собственному старению. Работа опубликована в журнале Geriatrics.

Ученые проанализировали данные более чем 11 тыс. участников долгосрочного проекта Health and Retirement Study — одного из крупнейших исследований старения в США. Наблюдение за добровольцами продолжалось до 12 лет.

Исследователи оценивали два показателя: когнитивные способности и физическое состояние. Для проверки когнитивных функций использовался комплексный тест памяти и мышления, а физическое состояние оценивали по скорости ходьбы. Гериатры часто называют этот показатель «жизненным сигналом», поскольку он связан с риском инвалидности, госпитализации и смертности.

Оказалось, что 45% участников со временем продемонстрировали улучшение хотя бы по одному из этих показателей. Примерно у 32% улучшились когнитивные функции, у 28% — физические показатели.

Если учитывать также людей, у которых когнитивные способности не ухудшались, то более половины участников фактически опровергли распространенное представление о неизбежном снижении умственных функций в старости.

По словам исследователей, такие изменения часто остаются незаметными, если рассматривать только средние показатели.

«Когда мы усредняем данные, кажется, что происходит лишь постепенное ухудшение. Но если посмотреть на индивидуальные траектории, становится видно, что многие пожилые люди со временем действительно улучшают свои показатели», — объяснила Леви.

Ученые также обнаружили фактор, который связан с этими улучшениями. Люди, которые изначально имели более позитивные представления о старении, чаще демонстрировали улучшение как когнитивных функций, так и физического состояния. Этот эффект сохранялся даже после учета возраста, пола, уровня образования, хронических заболеваний и депрессии.

Авторы объясняют результат действием так называемой теории «воплощения стереотипов». Согласно ей, представления о старении, которые человек усваивает из культуры, СМИ и окружения, со временем начинают влиять на его поведение и даже на физиологические процессы.

Предыдущие исследования уже показывали, что негативные установки по поводу старения связаны с ухудшением памяти, более медленной походкой и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению авторов работы, результаты исследования указывают на существование «резервного потенциала» организма даже в пожилом возрасте. Поскольку отношение к старению можно изменить, это открывает возможности для программ поддержки здоровья пожилых людей — как на индивидуальном уровне, так и на уровне общества.

