В Иране не видят альтернативы войне «до последнего солдата»

Global Look Press

Иран будет воевать с США и Израилем «до последнего солдата», так как у страны нет другого выбора. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

«Против нас ведут атаку американцы и израильтяне. Они пытаются нанести максимально возможный ущерб Ирану. <...> У нас нет другого выбора, кроме как сопротивляться до последнего патрона и последнего солдата», — сказал он.

5 марта глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что Иран готов к возможной наземной операции США. По его словам, такое развитие событий обернется для американских войск «большой катастрофой».

По информации Axios, в наступательной операции против Ирана при поддержке разведслужб США и Израиля будут задействованы несколько курдских формирований, которые насчитывают «тысячи солдат». Президент США Дональд Трамп пообещал им «широкое воздушное прикрытие».

Ранее Лавров заявил, что Израиль и США хотят втянуть страны Персидского залива в войну с Ираном.

 
