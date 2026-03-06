Трамп на встрече с Месси рассказал об успехах США в конфликте с Ираном

Трамп во время встречи с Месси рассказал об успехах США в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп начал рассказывать об успехах американских вооруженных сил в конфликте с Ираном во время встречи с футболистами «Интер Майами» в Белом доме, передает The Touchline.

«Вооруженные силы США продолжают полностью уничтожать противника на невиданном ранее уровне», — рассказал Трамп.

Рядом с президентом США стоял форвард Лионель Месси, который не показывал каких-либо эмоций в ответ на рассказ о военной операции.

5 марта игроки «Интер Майами» были приглашены в Белый дом в качестве победителей Кубка MLS, который они завоевали в ноябре 2025 года, обыграв в финале «Ванкувер Уайткэпс».

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

