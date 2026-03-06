Размер шрифта
«АвтоВАЗ» обвинил Mash в нарушении «красных линий» и дискредитации

АвтоВАЗ потребовал привлечь Mash к ответственности за дискредитацию
АВТОВАЗ

«АвтоВАЗ» резко опроверг сообщение Telegram-канала Mash о якобы готовящемся переводе автопроизводителя на четырехдневную рабочую неделю в следующем месяце и потребовал от правоохранительных и регулирующих органов привлечь это СМИ к ответственности.

«АО «АвтоВАЗ» официально заявляет, что у компании нет планов по изменению графика работы и переходу на сокращенную рабочую неделю. Изданием Mash не в первый раз распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая наше предприятие», — отмечается в заявлении, размещенном в Telegram-канале «АвтоВАЗ. Официально».

На «АвтоВАЗе» заверили, что коллектив продолжит работу в режиме пятидневной недели и назвали информацию, распространенную Mash, заведомо лживыми сведениями, поддерживающими пропагандистскую войну извне против нашей страны и промышленности.

«Данное сообщение является официальным публичным обращением «АвтоВАЗа» к регулирующим и правоохранительными органам в расследовании дискредитирующей деятельности  издания Mash, которое своей ложью пересекло все мыслимые красные линии», — указано в сообщении «АвтоВАЗа».

