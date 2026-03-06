Иране заранее уведомил соседей, что будет бить по военным базам США

Иран заранее уведомил соседние страны, что ударит по базам США на их земле

Иран заранее уведомил страны Ближнего Востока, что в случае атаки США американские базы на их территории станут целями иранских ударов. Об этом заявил глава информационного совета при правительстве исламской республики Элиас Хазрати, передает ТАСС.

«Иран заранее заявил, что в случае вступления США в войну базы этой страны вокруг Ирана будут поражены, так как эти базы служат для шпионажа, сбора разведданных, размещения военной техники и самолетов, хранения оружия», — сказал он.

С 28 февраля Иран участвует в масштабном вооруженном конфликте с США и Израилем. В ответ на их удары Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля. Атакам также подверглись американские военные базы в регионе, включая объекты в Ираке (авиабаза Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля), Катаре (авиабаза Эль-Удейд) и ОАЭ.

Накануне сообщалось, что один из дронов, запущенных с территории Ирана, упал вблизи школы в азербайджанском городе Нахичевань.

Ранее Лавров заявил, что Израиль и США хотят втянуть страны Персидского залива в войну с Ираном.