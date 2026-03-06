Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

Иране заранее уведомил соседей, что будет бить по военным базам США

Иран заранее уведомил соседние страны, что ударит по базам США на их земле
Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army/AP

Иран заранее уведомил страны Ближнего Востока, что в случае атаки США американские базы на их территории станут целями иранских ударов. Об этом заявил глава информационного совета при правительстве исламской республики Элиас Хазрати, передает ТАСС.

«Иран заранее заявил, что в случае вступления США в войну базы этой страны вокруг Ирана будут поражены, так как эти базы служат для шпионажа, сбора разведданных, размещения военной техники и самолетов, хранения оружия», — сказал он.

С 28 февраля Иран участвует в масштабном вооруженном конфликте с США и Израилем. В ответ на их удары Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля. Атакам также подверглись американские военные базы в регионе, включая объекты в Ираке (авиабаза Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля), Катаре (авиабаза Эль-Удейд) и ОАЭ.

Накануне сообщалось, что один из дронов, запущенных с территории Ирана, упал вблизи школы в азербайджанском городе Нахичевань.

Ранее Лавров заявил, что Израиль и США хотят втянуть страны Персидского залива в войну с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!