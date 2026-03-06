Сборные России по волейболу допущены до турниров с флагом и гимном

Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение допустить молодежные сборные России до международных соревнований с национальной символикой. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«CEV приняла решение допустить молодежные команды России до участия в европейских турнирах, которые, в свою очередь, являются отборочными на международные, в полноценном статусе», — сказано в заявлении.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее власти Франции отказались посетить открытие Паралимпиады из-за символики России.