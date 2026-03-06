Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
 (обновлено  )
Политика

В Венгрии назвали Зеленского «клинически невменяемым»

Аналитик Кошкович: единственный шанс Украины – сменить Зеленского
Susana Vera/Reuters

Единственным шансом для украинской политической системы является отстранение от власти президента страны Владимира Зеленского. Об этом в социальной сети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Зеленский — клинически невменяемый. Посмотрим, сможет ли украинская политическая система найти способ отстранить его от власти. Потому что это — их единственный шанс», — отметил Кошкович.

В другом посте Кошкович также написал, что Венгрия не поддастся на угрозы и шантаж Зеленского.

Кошкович раскритиковал Зеленского после его угроз в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. А именно Зеленский выразил надежду на то, что Венгрия не будет блокировать выделение Украине кредита на €90 млрд, и заявил, что в противном случае он даст адрес Орбана ВСУ.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто написал, что угрозы Зеленского в адрес Орбана показывают украинскую «культуру» и подчеркнул, что никто не имеет права угрожать Венгрии. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Зеленским своими угрозами в адрес Орбана перешел красные линии.

Обострение отношений между Венгрией и Украиной произошло после того, как 27 января Киев заблокировал транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». В ответ Будапешт приостановил поставки дизельного топлива на Украину, заблокировал решение Евросоюза о выделении Украине кредита на €90 млрд, а также введение 20-го пакета антироссийских санкций.

5 марта Зеленский рассказал, что транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» может возобновиться через полтора месяца. При этом 5 марта Венгрия предложила Украине в течение трех дней либо восстановить транзит российской нефти, либо допустить группу инспекторов для осмотра «Дружбы».

Ранее в ЕС признали неспособность обойти вето Венгрии на кредит для Украины.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!