В Венгрии назвали Зеленского «клинически невменяемым»

Единственным шансом для украинской политической системы является отстранение от власти президента страны Владимира Зеленского. Об этом в социальной сети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Зеленский — клинически невменяемый. Посмотрим, сможет ли украинская политическая система найти способ отстранить его от власти. Потому что это — их единственный шанс», — отметил Кошкович.

В другом посте Кошкович также написал, что Венгрия не поддастся на угрозы и шантаж Зеленского.

Кошкович раскритиковал Зеленского после его угроз в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. А именно Зеленский выразил надежду на то, что Венгрия не будет блокировать выделение Украине кредита на €90 млрд, и заявил, что в противном случае он даст адрес Орбана ВСУ.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто написал, что угрозы Зеленского в адрес Орбана показывают украинскую «культуру» и подчеркнул, что никто не имеет права угрожать Венгрии. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Зеленским своими угрозами в адрес Орбана перешел красные линии.

Обострение отношений между Венгрией и Украиной произошло после того, как 27 января Киев заблокировал транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». В ответ Будапешт приостановил поставки дизельного топлива на Украину, заблокировал решение Евросоюза о выделении Украине кредита на €90 млрд, а также введение 20-го пакета антироссийских санкций.

5 марта Зеленский рассказал, что транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» может возобновиться через полтора месяца. При этом 5 марта Венгрия предложила Украине в течение трех дней либо восстановить транзит российской нефти, либо допустить группу инспекторов для осмотра «Дружбы».

Ранее в ЕС признали неспособность обойти вето Венгрии на кредит для Украины.