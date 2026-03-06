Размер шрифта
Орбан объявил о приостановке важных для Украины поставок до возобновления работы «Дружбы»

Венгрия прекратит транзит топлива Украине до возобновления работы «Дружбы»
Eli Hartman/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна прекратит транзит критически важных для Украины поставок через свою территорию, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Kossuth.

«Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть», — сказал Орбан.

Перед этим госсекретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек предложил Украине в течение трех дней либо восстановить транзит российской нефти, либо допустить группу инспекторов для осмотра трубопровода «Дружба».

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с повреждением оборудования на западе страны после ударов. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Будапешт в ответ наложил вето на принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

Ранее Фицо прокомментировал угрозы Зеленского в адрес премьера Венгрии.

 
