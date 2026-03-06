Россиянам рассказали, как выбрать лучшее место для свидания на 8 Марта

На 8 Марта многие мужчины стремятся устроить для любимой женщины идеальное свидание, однако праздничный ажиотаж усложняет эту задачу. Для того чтобы избежать распространенных ошибок, в этот день стоит отдавать предпочтение простым и комфортным форматам встреч. Об этом «Известиям» рассказала PR-директор дейтинг-сервиса «Мамба» Наталья Красильникова.

Специалист посоветовала организовывать праздничные свидания в кофейнях, гастропространствах и небольших барах без громкой музыки, в которых есть возможность спокойной пообщаться и продлить встречу.

Эксперт напомнила, что для первой личной встречи важны спокойствие и чувство безопасности, поэтому следует выбирать такие локации, где будет удобно встретить и при необходимости быстро завершить вечер. Рекомендуется встречаться в небольших заведениях рядом с метро, на выставках или устраивать прогулки в центре города.

По словам Красильниковой, для пар запоминающимся свиданием станет совместное занятие, такое как посещение музея или ярмарки, а также прогулка с перерывом на десерт. Благодаря этому удастся избежать неловких пауз и найти дополнительные темы для разговора.

Тем, кого не вдохновляет традиционный ужин в ресторане, специалист посоветовала отдавать предпочтение культурным и камерным встречам. Рекомендуется обратить внимание на мастер-классы, кинозалы с камерной атмосферой или творческие занятия, такие как кулинарные курсы или живопись.

«В таких форматах люди заняты одним делом и постепенно узнают друг друга. Разговор идет легче, потому что впечатления сами подсказывают, о чем говорить», — отметила она.

Однако эксперт подчеркнула, что любой вечер может испортить чрезмерная суета вокруг, которая создается из-за длинных очередей или шумных площадок. Следует заранее обсудить с женщиной базовые ожидания от встречи, чтобы избежать неловкости и сохранить легкую атмосферу свидания.

На 8 Марта хорошими вариантами свидания могут также стать форматы развлечений без строгой посадки, в числе которых боулинг, караоке или короткие квесты. Помимо этого, дополнить приятную встречу поможет небольшой подарок в виде букета или десерта из хорошей пекарни.

Психолог Дарья Дугенцова до этого объяснила, что выбрать идеальный подарок для женщины на 8 Марта поможет внимание к ее личности, желаниям и хобби. По словам эксперта, такая же логика должна распространяться и на поздравительные слова.

