Планы Путина оставить Европу без газа назвали шокирующими, но ожидаемыми

Президент РФ Владимир Путин, не дожидаясь блокировки экспорта российского газа в ходе утверждения новых санкций, поручил проработать уход России с газового рынка Евросоюза. Это стало шокирующим заявлением для европейцев и исключило варианты для будущего шантажа. Планы ЕС осторожно «слиться» к 2027 году, а при острой потребности – вернуться к российскому газу, оказались разрушены, объяснил 360.ru экономист, политолог Александр Дудчак.

По его мнению, такого решения, которое позволяет действовать на опережение, со стороны России ждали уже давно. Особенно шокирующим оно прозвучало на фоне заявлений ЕС о планах отказаться от российского газа и при этом продолжении закупок топлива.

«Европейские дельцы пытались оставить себе лазейку: в запрете на импорт российского газа есть нюанс о его отмене. Если станет совсем худо, ЕС планировали снять ограничения и снова покупать газ у РФ, — пояснил Дудчак. — И они были уверены, что Россия им не откажет, так как всегда позиционировала себя как надежного поставщика».

Для поиска альтернативных покупателей сейчас самое удачное время, Россия в любом случае не останется в убытке, считает экономист. Он напомнил, что в данный момент ситуация в странах Ближнего Востока, откуда идут многие поставки нефти и газа, сложилась непростая. США и Израиль в этом плане оказали РФ услугу, так как Катар, крупнейший экспортер сжиженного природного газа, приостановил свою работу, что взвинтило цены на голубое топливо на 60%. Таким образом, планы Европы шантажировать Россию обернулись против нее после применения торговой логики, заключил эксперт.

Напомним, накануне Путин заявил, что с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. В Кремле позднее объяснили, что глава государства поручил правительству только проработать вопрос ухода с европейского на альтернативные рынки поставок газа, а окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Китае ранее заявили, что Путин сорвал планы ЕС по отказу от российского газа.