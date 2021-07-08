Официальный курс евро вырос до 88,78 рубля

Официальный курс евро на 9 июля повысился на 1,2167 руб. и составил 88,7755 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара увеличился на 1,1372 руб. и достиг 75,1952 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 1,17 руб., до 81,3063 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

Ранее главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян рассказал, что продавать доллар следует тогда, когда взамен покупается резервная валюта. Также эксперт отметил, что сбережения в долларах и евро — один из самых надежных способов сохранить средства.

До этого эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал о том, как можно обогнать инфляцию. По словам специалиста, для того, чтобы защитить сбережения от инфляции, их следует хранить в разных валютах.