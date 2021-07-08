Аналитики рассказали, какие продукты в несетевых магазинах подорожали больше всего

Цены на продукты в «магазинах у дома» за июнь по сравнению с маем в среднем выросли на 1,2% — больше всего за этот месяц подорожали майонез, газировка и пельмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Эвотор».

«Средняя цена на пельмени выросла за месяц на 3%, а за год — на 9%. Рост цен на этот продукт, скорее всего, связан с ростом цен на свинину», — следует из отчета компании.

За месяц майонез подорожал на 3%, за год — на 30%, а лимонады стали дороже на 7% по сравнению с прошлым годом, отмечается в исследовании.

Сладости, за исключением выпечки, йогурты, кефир и мясные полуфабрикаты за месяц стали дороже на 2%, цены на растительное и сливочное масло, сливки, сметану, маргарин и некоторые крупы поднялись незначительно — всего на 1%.

Компания отмечает, что есть и продукты, цена на которые снизилась — это творог, мюсли и рис: они стали дешевле на 1%.

В своем анализе компания «Эвотор» использовала 187 товарных наименований из 47 продуктовых категорий.

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