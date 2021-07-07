Путин попросил следить за ценами при строительстве транспортных объектов

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов, сообщает РИА «Новости».

«И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так «притапливать», в том числе и строителей», — подчеркнул глава государства после докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры, в том числе БАМа и Транссиба.

Путин попросил вице-премьера России Марата Хуснуллина обратить внимание на эти вопросы.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники писала, что Владимир Путин поручил правительству и ОАО РЖД оценить ответственность должностных лиц за срыв сроков расширения Байкало-амурской и Транссибирской магистралей.

До этого издание сообщало, что российских заключенных начали оформлять для работы на Байкало-Амурской магистрали.

В апреле компания РЖД пожаловалась на нехватку рабочих.