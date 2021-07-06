В ФАС прокомментировали идею советского регулирования цен

Российские власти могут регулировать цены на социально значимые продукты, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Предельные розничные цены могут устанавливаться в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на продовольственные товары составляет десять и более процентов с исключением сезонного фактора», — уточняется в сообщении.

Социально значимые продукты, относящиеся к группе первой необходимости, определены постановлением правительства от 15 июля 2010 года.

В ведомстве добавили, что для стабилизации потребительских цен социально значимые продукты власти повышают ставки на вывозные таможенные пошлины, субсидируют производителей, а также заключают соглашения по сдерживанию цен между торговыми сетями и производителями.

Ранее член комитета по бюджету и налогам Госдумы Вера Ганзя заявила о необходимости вернуться к советской системе ценообразования.