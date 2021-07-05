Федун исключил развал сделки ОПЕК+

Вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла», эксперт по истории ОПЕК Леонид Федун заявил, что страны ОПЕК+ найдут возможность договориться, а для развала соглашения по аналогии с мартом 2020 года нет оснований. Об этом сообщает ТАСС.

«Насколько я знаю, там есть особая позиция [Объединенных] Арабских Эмиратов. И эта позиция касается не сегодняшней ситуации, а того, что будет уже в следующем году. Я думаю, что договорятся», — пояснил эксперт.

Также Федун усомнился в наличии факторов для сильного скачка цен нефти в текущей ситуации. Он назвал сегодняшний дефицит предложения на рынке небольшим и предположил, что цена нефти вряд ли превысит $80 за баррель на разногласиях в ОПЕК+.

Ранее ОПЕК отменила заседание, которое должно было пройти 5 июля, после консультаций с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом и вице-премьером России Александром Новаком, являющимися председателем и сопредседателем конференции.