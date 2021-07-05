В Кремле оценили запрет маркировки «шампанским» продукции Moet Hennessy

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарии о ситуации вокруг поставок шампанского Moet Hennessy в Россию в связи с новым требованием законодательства.

«Я бы от детальных комментариев воздержался, закон принят и он должен выполняться», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что российское виноделие — быстроразвивающаяся отрасль, которую необходимо всячески поддерживать.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.

Впоследствии стало известно, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта, производителю придется проводить пересертификацию продукции.

Позже Moet Hennessy согласилась маркировать товар по новым правилам российского законодательства, пообещав, что поставки возобновятся после внесения корректировок.