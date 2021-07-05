Мишустин призвал оперативно реагировать на предпочтения потребителей при пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал производителей оперативно реагировать на изменения предпочтений потребителей, происходящие из-за пандемии коронавируса. Об этом он сказал на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, передает ТАСС.

Председатель правительства отметил, что сегодня важным фактором конкурентоспособности можно назвать умение бизнеса быстро адаптировать мощности под выпуск новой продукции.

«Сегодня гибкость становится одним из ключевых условий эффективного производства. Она позволяет минимизировать риски и снизить ущерб, — сказал Мишустин.

По его словам, речь идет о совершенно новом формате организации промышленных мощностей, который основан на широком использовании цифровых технологий.

Ранее Мишустину на «Иннопроме» показали препарат «Ковид-глобулин» — первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавирусной инфекции.

Согласно данным оперативного штаба на 4 июля, в России с начала пандемии выявлен 5 610 941 случай коронавируса. В общей сложности жертвами инфекции стали 137 925 человек, вылечился 5 068 901 пациент.