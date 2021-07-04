В Евросоюзе полностью отказались от пластиковой посуды

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Страны Европейского союза полностью отказались от использования некоторых одноразовых товаров из пластика, сообщил европейский комиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс в своем Twitter.

Политик уточнил, что в Евросоюзе теперь не будут производиться, использоваться и закупаться одноразовая пластиковая посуда, ватные палочки, соломинки для коктейлей и пластиковые палочки для воздушных шаров.

Соответствующий закон был принят в Европарламенте еще в 2019 году, срок реализации отказа от одноразового пластика был дан до 3 июля 2021 года.

В России также планируют отказаться от ватных палочек и посуды из пластика на законодательном уровне.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, правительство готовит соответствующие поправки — по ним планируется отказаться от пластиковых товаров, которые не подлежат переработке.