В крупнейшем аэропорту США из-за потопа задержаны свыше 300 рейсов

В нью-йоркском Международном аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK) из-за небольшого потопа в командно-диспетчерской башне были задержаны свыше 300 рейсов, сообщает телеканал NBC.

В День Независимости Соединенных Штатов, который отмечается в воскресенье, 4 июля, пассажиры более 300 рейсов были вынуждены ожидать завершения ремонтных работ в диспетчерской башне, в которой случился потоп.

«Контроллеры JFK работают с вторичного диспетчерского пункта из-за небольшой утечки воды на главном объекте», — заявили в Twitter воздушной гавани.

Среднее время задержки составило около 30 минут, а часть внутренних и международных рейсов были перенаправлены на аэропорты в Ньюарке, Филадельфии, Балтиморе и Майами.

Ранее в России резко выросло число задержек авиарейсов.