Минтруд рассказал, где в России самые большие пенсии

Самые высокие пенсии по старости в России в прошлом году получали жители Чукотского АО и Ненецкого АО, говорится в докладе Минтруда.

В докладе отмечается, что в России в возрасте старше трудоспособного — более 25% населения.

«В разрезе субъектов Российской Федерации наибольший средний размер пенсии был установлен в Чукотском (27 258,63 руб.) и Ненецком (24 399,89 руб.) автономных округах, Камчатском крае (23 435,97 руб.), Магаданской области (23 442,32 руб.)», — говорится в документе.

Самые маленькие пенсии — в Дагестане (12,9 тыс. рублей) и Кабардино-Балкарии (12,7 тыс. рублей), следует из данных ведомства.

В министерстве напомнили, что пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера, являющимся получателями страховой пенсии по старости или по инвалидности, предоставляется компенсация расходов на оплату стоимости проезда по территории РФ к месту отдыха и обратно один раз в два года.

Ранее опрос показал, что практически каждый третий россиянин находится на пенсии.