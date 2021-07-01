Глава МИД Польши заявил, что Украине надо искать новые источники газа

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что в условиях завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» Украине нужно искать новые источники и инфраструктуру для получения газа, сообщает ТАСС.

Глава МИД Польши заявил об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

Рау подчеркнул, что последние 18 лет Прага критически относилась к проекту «Северный поток --2», который «разделяет страны ЕС и НАТО».

«Мы в Польше стараемся диверсифицировать поставки газа. Этому служит газопровод Baltic Pipe. Единственный выход — создание аналогичного решения для Украины, ситуации, когда она изначально получала бы газ из другого источника, чем Россия, и не получала его посредством системы газопроводов, который Россия может так или иначе контролировать», — пояснил польский министр.

По его словам, нужно искать другие источники газа для Украины и инфраструктурные решения, «которые дадут ей безопасность».

Ранее Збигнев Рау заявил, что Украина должна получить большую компенсацию за якобы образующийся дефицит в области безопасности из-за запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Также у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.