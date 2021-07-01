В Минсельхозе рассказали, когда подешевеет «борщевой набор»

Замглавы Минсельхоза России Оксана Лут рассказала, когда подешевеют ингредиенты так называемого «борщевого набора». Ее слова приводятся в пресс-релизе на сайте Минэкономразвития, опубликованном по итогам межведомственного совещания.

Она заявила, что ускоренный рост цен на товары плодоовощной группы продолжается, прежде всего на морковь и картофель, однако темпы начали замедляться по сравнению с предыдущими неделями.

По словам Лут, это связано с сокращением внутренних запасов продукции в преддверии поступления нового урожая. Ожидается, что основные объемы будут собраны в июле-августе, после чего и последует снижение цен.

Замглавы ведомства уточнила, что основные ингредиенты «борщевого набора» сегодня импортируются.

Ранее в ходе «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным жительница Липецка пожаловалась на цену на морковь 110 руб. за килограмм.