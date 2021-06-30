Глава МИД Польши раскритиковал Германию за сотрудничество с «Россией Путина»

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау опубликовал в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung статью, в которой заявил, что Германия не осознает ответственности за сотрудничество с «Россией Путина».

«Завершение проекта «Северный поток — 2» означает огромный дефицит безопасности на восточном фланге НАТО. Украину это введет в состояние полного отсутствия безопасности», — написал Рау.

По мнению дипломата, защищать восточный фланг НАТО и Украину, которую он считает «жертвой российской агрессии», необходимо «еще активнее, чем прежде».

«Польша готова внести в это свой вклад», — заявил Рау.

Польский министр также напомнил, что один из его предшественников на посту главы МИД когда-то заявил, что пассивность Германии пугает его больше, чем сила Германии.

«Сегодня я больше боюсь того, что Германии не хватает чувства ответственности за последствия сотрудничества с Россией Путина», — отметил Рау.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Также у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее сообщалось, что по мнению главы МИД Польши Збигнева Рау, Украина должна получить большую компенсацию за образующийся дефицит в области безопасности из-за запуска газопровода «Северный поток — 2».