Путин объяснил порядок единоразовых выплат первоклассникам

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос на «прямой линии», уточнил, что получить единоразовую выплату на первоклассников должны даже семьи с шестилетними детьми, которые не пойдут в школу в этом году.

Глава государства пояснил, что в одних семьях шестилетние дети идут в первый класс, в других — нет. Поэтому выплаты получат некоторые шестилетние дети, которые пойдут в школу только в следующем году. В то же время он напомнил родителям, что выплата единоразовая, поэтому призвал купить детям необходимые для учебы вещи заранее.

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