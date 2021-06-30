Путин объяснил порядок единоразовых выплат первоклассникам

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос на «прямой линии», уточнил, что получить единоразовую выплату на первоклассников должны даже семьи с шестилетними детьми, которые не пойдут в школу в этом году.

Глава государства пояснил, что в одних семьях шестилетние дети идут в первый класс, в других — нет. Поэтому выплаты получат некоторые шестилетние дети, которые пойдут в школу только в следующем году. В то же время он напомнил родителям, что выплата единоразовая, поэтому призвал купить детям необходимые для учебы вещи заранее.

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Ранее правительство России выделило более 46,6 млрд руб. на новые пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и родителям-одиночкам, воспитывающим детей в возрасте 8-17 лет.