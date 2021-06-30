В «Яндексе» не ожидают рост спроса на доставку продуктов из-за новых ограничений в Москве

Введенные в Москве ограничения в сфере общепита не отразятся на ситуации со спросом на доставку продуктов, так как в городе не введен локдаун, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель логистической платформы «Яндекс.Маршрутизация» Данил Шелехов.

«Несмотря на вводимые ограничения, второй волны взрывного спроса на доставку продуктов, как это было весной 2020 года, не будет. Основные изменения в сегменте доставки готовой еды и продуктов произошли еще в самом начале пандемии, когда ритейлеры столкнулись с увеличением спроса в пять-семь раз. Сейчас для подобных рекордов в Москве нет сложившихся условий, так как в городе не введен полный локдаун», — рассказал он.

По мнению эксперта, новые ограничения станут наиболее ощутимыми для сегмента доставки готовой еды. При этом Шелехов не исключил, что в дальнейшем «отложенный эффект спроса» может дойти и до сферы доставки продуктов.

«Наиболее заметный рост ощутят компании из сферы доставки готовой еды: спрос может вырасти в несколько раз, но точные результаты и цифры будут понятны только по итогам первых недель, когда потребители в полной мере ощутят отсутствие кафе и ресторанов в своей жизни и будут искать им замену. Тогда же отложенный рост спроса дойдет и до онлайн-ритейлеров, которые предлагают доставку продуктов», — рассказал специалист.

Он добавил, что по итогам первых дней ограничений зарегистрирован «традиционный недельный спрос с пиком к выходным дням» в сфере доставки продуктов.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре поликлиники.

В беседе с «Газетой.Ru» уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов спрогнозировал, сколько ресторанов и кафе закроется в столице в связи с введением указанных мер.