Омбудсмен по ресторанам: в Москве закроется 70% заведений общепита

Рестораны и кафе, которые не специализируются на доставке своей еды и составляют 70% рынка общепита, закроются в случае, если ограничения по коронавирусу в Москве будут длительными, заявил «Газете.Ru» уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

«Заведения однозначно будут закрываться. Будут работать [заведения, основное меню которых — это] пицца, суши, бургеры — то, что можно отправить на доставку, те заведения, у которых кухня тесно связана с доставкой. Все то, что на доставку не работает, у которых кухня не предназначена для доставки, в итоге, если ограничения будут длительными, закроются. Это порядка 70% от всего рынка общепита», — рассказал он.

Омбудсмен уточнил, что у 70% ресторанов доля дохода доставки от общей выручки составляет не более 10%. По словам Миронова, подобные заведения общепита, меню которых не предназначено для доставки, не будут жизнеспособны в условиях новых ограничений.

«Их кухня не рассчитана на доставку. Что такое доставка? Доставка — это очень ограниченное количество блюд. Другие рестораны, даже работая на доставку, не будут пользоваться этой возможностью: стейк, например, не доставляется. Большинство ресторанов имеет меню, которое не доставляется, их доставка от их оборота в лучшем случае составит 10%», — пояснил он.

С другой стороны, как рассказал эксперт, рестораны, специализирующиеся на доставке, в новых условиях смогут не только удержаться на рынке, но и увеличить свою прибыль за счет снижения конкуренции на рынке.

«Оставшиеся 30% смогут существовать, при этом существовать неплохо. У них увеличится выручка за счет освобождения рынка», — добавил Миронов.

По его словам, на первых этапах запуска ограничений в Москве жители столицы не проявили интерес к заведениям общепита.

«Мы думали, что есть порядка 15% людей с QR-кодами, которые придут, они тоже приходят плохо — этот момент тоже оказался достаточно серьезным, потому что люди не идут. Сейчас по сути работают нормально только летние веранды», — заключил омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в первый день после введения запрета на посещение кафе и ресторанов без QR-кода в Москве выручка у московских заведений сократилась на 50–90%.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре поликлиники.