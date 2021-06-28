В России может подорожать хлеб

Российские предприятия подвергли критике разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза и предупредили о риске подорожания хлеба, сообщает «Коммерсантъ».

В Российском союзе пекарей (РСП) сообщили, что финансовая нагрузка производителей может увеличится на 22 млрд рублей из-за новых правил, что непременно скажется на ценах продукции. Сам президент организации Алексей Лялин заявил, что финансовая нагрузка может вырасти на 22,4 млрд руб. По его словам, это «повлияет на рост цен на хлеб».

Издание отмечает, что основная претензия участников рынка — к формулировкам. В РСП пояснили, что в новом ГОСТе термин «хлебопекарная продукция» широко трактуется как «продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты». Но при этом в Налоговом кодексе России такое определение отсутствует, заявили представители организации.

В РСП также опасаются, что из-за этого пекари могут лишиться льготного НДС в 10% (стандартная ставка для других отраслей 20%).