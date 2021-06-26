ЦБ сворачивает часть «ковидых послаблений» с июля

Банк России отменит с 1 июля часть принятых во время пандемии мер для поддержки граждан и бизнеса, сообщается на сайте регулятора.

Так, будет прекращено действие рекомендации о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам и малому и среднему бизнесу, которое был введено весной 2020 года. ЦБ объясняет такое решение быстрым восстановлением экономики.

Банкам предписано до конца июня создать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса и реструктурированным на фоне пандемии.

По данным регулятора, объем реструктуризации кредитов россиян составил 940,4 млрд рублей, задолженность малого бизнеса — 925,3 млрд рублей. Чтобы поддержать банки ЦБ смягчит регулирование по необеспеченным потребительским займам, которые были выданы до 1 апреля прошлого года. Такая мера позволит кредитным организациям высвободить 124 млрд рублей капитала.

Ранее Банк России свернул часть «ковидных послаблений» 1 апреля.