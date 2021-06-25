Омбудсмен: локдаун был бы выгоднее введения QR-кодов для ресторанов Москвы

Объявление нового локдауна в Москве для более чем половины ресторанов города было бы выгоднее, чем ведение QR-кодов. Такую позицию высказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов в эфире телеканала «Дождь», сообщает ТАСС.

«Примерно для 60% [ресторанного бизнеса] — локдаун проще. Почему локдаун проще для гастрономического ресторана? Он закрылся и не несет никаких дополнительных убытков», — рассказал он.

По его словам, самостоятельно закрыть ресторан «очень тяжело», а локдаун дал бы возможность сократить свои издержки за счет аренды, сокращения заработных плат, а также экономии на продуктах.

«Мы пытаемся договориться с мэрией Москвы, чтобы как-то увеличить количество людей, которое реально может прийти в рестораны», — рассказал Миронов.

Власти Москвы приняли решение о создании COVID-free зон: с 28 июня посещать столичные кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от коронавируса. К ним относятся как те, кто вакцинировался, так и переболевшие. При этом QR-код на посещение ресторана в Москве будет аннулирован, если человек заболеет коронавирусом.