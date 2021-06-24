Газпром начал строить в Кузбассе завод по производству сжиженного природного газа

ООО »Газпром добыча Кузнецк» начал строить новый завод по производству сжиженного природного газа на Нарыкско-Осташкинском метаноугольном месторождении в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что предприятие в качестве сырья будет использовать метан из угольных пластов. Первую очередь завода планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года, выход на проектную мощность назначен на 2024 год.

Геологоразведочные работы на Нарыкско-Осташкинском месторождении стартовали в 2011 году, сейчас на этой территории уже построено 33 скважины разных конструкций.

По данным пресс-службы, разработка метаноугольного месторождения предусматривает строительство 110 скважин, что позволит обеспечить загрузку завода до проектной производственной мощности.

СПГ предполагается использовать для перевода карьерной техники и объектов ЖКХ на газ. Также компания намерена увеличить число газовых заправок в регионе.

В марте правительство России утвердило долгосрочную программу развития производства СПГ.