Объем валютных депозитов россиян упал до минимума с 2010 года

Валютные сбережения россиян сократились на 0,7% по итогам мая и составили $58,5 млрд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики Банка России.

Вместе с этим объем валютных средств россиян в банках вырос до $91,63 млрд. Рост был достигнут за счет сбережений физических лиц на их текущих счетах, которые составили $33,1 млрд.

По словам управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, тенденция по уменьшению средств с валютных вкладов продолжится.

»Доллар будет постепенно «выдавливаться» из банковской системы усилиями регулятора, так как курс на дедолларизацию никто не отменял. Это будет происходить за счет создания условий, не привлекательных для хранения валюты в банковской системе», — считает он.

Валютные депозиты стабильно сокращаются с осени 2019 года. Так, по итогам сентября того года объем сбережений составлял $76 млрд. Рекордный уровень накоплений при этом наблюдался в феврале 2014 года, когда он составлял $85,9 млрд. Нынешняя сумма является минимальной с конца 2010 года.

В 2020 году россияне стали меньше держать валюту на банковских вкладах и с каждым месяцем все активнее их закрывали. Так, в июле того года вкладчики забрали с депозитов $508,6 млн против $332,1 млн в июне.