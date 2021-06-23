Путин пообещал поддерживать развитие экономики Чечни

Власти России продолжат поддерживать Чечню в развитии экономики, сообщил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«У вас хорошие инвестпроекты намечаются <...> Все это очень серьезные инвестиции, реализация которых позволит и людей занять, и зарплату им получить приличную, и менять структуру экономики самой республики <...> Мы постараемся вас поддержать обязательно», – заявил глава государства.

Он пообещал направить в правительство обращения Кадырова по данному вопросу вместе со своими резолюциями.

В ходе встречи Путин также подчеркнул, что по многим важнейшим направлениям ситуация в Чечне лучше, чем в среднем по стране. В частности, он отметил рост промышленного производства и сельского хозяйства, а также повышение численности населения.

Кроме того, президент предложил Кадырову пойти на следующие выборы на пост главы Чеченской республики.