Стоимость нефти Brent превысила $76 впервые за почти три года

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $76 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Такой цены фьючерсы вновь достигли впервые с октября 2018 года.

К 17:37 мск рост замедлился и стоимость Brent находилась на уровне $75,82 за баррель, что на 1,52% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Ранее в среду, 23 июня сообщалось, что страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки.

Накануне цена нефти Brent впервые за два года превысила отметку в $75 за баррель. Были озвучены прогнозы, что стоимость нефти может достичь $100 к 2022 году. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают такой вариант развития допустимым, но отмечают, что для этого должно сложиться много факторов.