В России задумались о запрете экспорта бензина

Российский вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики рассмотреть целесообразность временного запрета на экспорт бензина, сообщается на сайте правительства России.

Такое поручение замглавы кабмина дал по итогам совещания по ценам на нефтепродукты с представителями нефтегазовых компаний.

Кроме того, Минэнерго поручено изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых региональных оптовых цен на топливо и проработать параметры таких соглашений.

По словам Новака, важнейшей целью является сохранение динамики розничных цен на нефтепродукты в рамках общей инфляции. Для реализации этой цели был внесен ряд поправок в законодательство, а также скорректирован демпфер на топливо в соответствии с предложениями компаний отрасли.

Ранее Министерство энергетики России исключило возможность дефицита бензина и дизельного топлива в стране.