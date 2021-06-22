Эксперты назвали марки автомобилей, которые в этом году перепродавали чаще всего

Специалисты «Авито Авто» изучили марки автомобилей, которые продавались на вторичном авторынке в январе-мае этого года и составили топ моделей, которые хозяева перепродают всего, пишут «Известия».

В исследовании отмечается, что более четырех владельцев чаще всего указано в паспорте транспортного средства (ПТС) отечественных автомобилей. В частности, на автомобили «Lada» пришлось 29,18% в рейтинге марок автомобилей, чаще всего меняющих владельцев.

На втором месте в рейтинге — «Toyota», на третьем — «Ford», отмечает издание. Четвертую строчку занимают автомобили «Volkswagen», пятую — «Nissan».

Ранее сообщалось, что подержанные премиальные автомобили выросли в цене в России в 2021 году на 30%.