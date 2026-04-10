Призеру Олимпийских игр Филиппову подарили квартиру

Призеру Олимпийских игр Филиппову подарили квартиру в Петропавловске-Камчатском
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро в спринте на Олимпийских играх 2026 года в Италии, получил квартиру в Петропавловске-Камчатском. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

«Спасибо за такое признание. Мужик сказал — мужик сделал», — написал Филиппов.

10 апреля губернатор Камчатского края Владимир Солодов вручил 23-летнему Филиппову ключи от жилья. По словам спортсмена, деньги на квартиру выделены из внебюджетных источников. Филиппов также удостоился почетного знака «Надежда Камчатки».

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Филиппов был единственным представителем России в ски-альпинизме. Спортсмен выиграл серебро в спринте и стал единственным российским медалистом. На Олимпиаду допустили 13 спортсменов из России, они были обязаны выступать в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна.

В активе Филиппова 25 побед на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

