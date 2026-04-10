Закон Путина о геноциде советского народа вызвал тревогу в Германии

Подписание президентом России Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны стало сигналом для Германии. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

«Это решение может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, которые отрицают геноцид людей СССР.<…> Закон будет применяться и в России, и за рубежом. Он может в том числе повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии», — говорится в публикации.

Издание отметило, что за последние годы на территории Украины, стран Балтии и других стран Восточной Европы было снесено множество мемориалов.

9 апреля глава российского государства подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв геноцида.

Ранее Путин установил в России День памяти жертв геноцида советского народа.