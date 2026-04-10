Защита бывшего замминистра обороны России Попова пообещала обжаловать приговор

Приговор, вынесенный заместителю министра обороны РФ Павлу Попову, будет обжалован. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.

«Конечно, обжалуем», — сказал собеседник агентства.

10 апреля генерала армии Павла Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима и лишили звания по делу о коррупции. Также осужденного обязали выплатить штраф в размере 85 млн рублей. Кроме того, бывшему чиновнику запретили занимать должности в государственных органах в течение семи лет.

Суд признал Попова виновным в особо крупном мошенничестве, взяточничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. В Главной военной прокуратуре считают экс-замглавы Минобороны создателем организованной преступной группы по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот».

В прошлом году генералу вменили также получение взятки в виде квартиры в Москве и автомобиля Lexus. Следствие полагает, что премиальный автомобиль и столичное жилье военный получил в бессрочное пользование за создание привилегий для компании «Бамстройпуть» при строительстве одного из зданий Генерального штаба России.

Ранее адвокат рассказал о «еле ходящем» в СИЗО Попове.