В Новосибирске курьер напал на женщину после замечания и сбил пешехода

В Новосибирске курьер напал на женщину после ее замечания о езде по тротуару и сбил пешехода. Об этом kp.ru рассказал супруг пострадавшей.

Инцидент произошел 4 апреля у дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64/1. По словам сибирячки и ее мужа Евгения, она сделала замечание нарушителю, ехавшему по пешеходной зоне.

Курьер отреагировал агрессивно. Он накинулся на женщину, угрожал ей и окружающим, кричал, что ему «никто ничего не сделает». На записи с камер видеонаблюдения, к которой жертва получила доступ, видно, как она убегает, а он гонится следом.

Пытаясь скрыться прежним маршрутом, курьер сбил случайного мужчину, повредив ему коленный сустав. Теперь у пострадавшего плохо сгибается нога, ему выдано направление на МРТ.

Новосибирцы подали заявление в полицию. Ведется проверка, личность курьера устанавливается.

Ранее неадекватный курьер ударил ногой в лицо пенсионерке из Новосибирска и попал на видео.

 
