Юрист предупредил о вреде отмены испытательного срока на работе для мам

Юрист Хаминский: отмена испытательного срока на работе навредит женщинам с детьми
Запрет испытательного срока на работе для женщин с детьми младше трех лет заставит работодателей тщательнее отбирать данную категорию соискателей. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Как следует из пояснительной записки к законопроекту, принятие нового закона связано с чрезвычайной нагрузкой и повышенной ответственностью для матери ребенка в этом возрасте. Создаются новые условия на рынке труда. Однако, хотя мера направлена на защиту матерей, в действительности она может привести к росту скрытой дискриминации, затрудняя трудоустройство новых сотрудников. Введение новой нормы заставит работодателей стать радикально осторожнее при приеме на работу данной категории соискателей. Возможности быстро и дешево расстаться с сотрудником, если он не тянет, больше не будет, — отбор станет многоступенчатым. Женщин этой категории будут ждать дополнительные тестовые задания, более глубокие интервью и, возможно, неформальные проверки рекомендаций с прошлых мест работы», — сказал Хаминский

По мнению юриста, прямого отказа женщине-соискательнице по причине наличия ребенка не будет, но фраза «выбрали другого кандидата» станет звучать чаще.

«Для бизнеса испытательный срок — это страховка от приема некомпетентного либо неадекватного сотрудника. Отсутствие такой страховки приведет к негласному приоритету кандидатов без подобных социальных гарантий. И если крупные компании, работающие «вбелую», адаптируются к новым нормам, то малый и средний бизнес может начать чаще предлагать альтернативные формы занятости, чтобы обойти новые нормы Трудового кодекса», — считает Хаминский.

9 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает работодателям устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин с детьми до трех лет. Норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

