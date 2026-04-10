Водителям рассказали, как как оспорить штраф с камеры ГИБДД

Автоюрист Смирнов: данные навигатора помогут отменить штраф с камеры
Штраф с камеры автоматической фиксации оспорить можно, но доказать программный сбой почти нереально. Об этом в беседе с журналом Motor рассказал автомобильный юрист Сергей Смирнов.

«Если речь идет о камерах автоматической фиксации, единственным способом оспорить постановление является подача жалобы в организацию, обслуживающую данную камеру. Они обязаны провести техническую поверку оборудования и подтвердить его исправность. Однако доказать программный сбой практически невозможно, кроме как поставить под сомнение само событие нарушения», — сообщил адвокат.

По его словам, помочь может, например, запись автомобильного навигатора с фиксацией скорости. Такие данные могут убедить суд или должностное лицо отменить штраф. Однако в целом доказать технический сбой камеры очень сложно.

