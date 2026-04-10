Эвелина Бледанс рассказала о семейных традициях на Пасху

Актриса Эвелина Бледанс раскрыла, что в ее семье Пасху традиционно отмечают с настоящим размахом. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

Бледанс назвала Пасху самым главным праздником в своем доме.

«Мы всегда на Пасху облачались во все белое и шли ночью освящать куличи. На этот раз я тоже заказала несколько куличей и пасху творожную», — рассказала артистка.

В этом году актриса также планирует придерживаться семейных традиций и отправится со своими близкими в церковь на ночное богослужение.

Помимо этого, по словам Бледанс, в этот православный праздник она прощает всех людей, которые поступили неправильно по отношению к ней. Артистка призналась, что это правило стало ее лучшим приобретением за многие годы. Благодаря умению отпускать обиды знаменитость освобождает свою душу от тяжелого груза.

