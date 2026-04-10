В Абхазии запретят мигрантам работать в такси

В Абхазии иностранным гражданам будет запрещено работать в сфере такси. Соответствующее решение было принято парламентом республики путем внесения поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан в республике», пишет «Интерфакс».

Ключевая задача нововведений – упорядочить рынок пассажирских перевозок и обеспечить приоритет интересов граждан Абхазии. Законопроект одобрен в финальном, втором чтении.

«Принятые поправки формируют законодательную основу для введения ограничений на трудоустройство иностранных граждан в конкретных отраслях экономики. В частности, речь идет о реализации мер, направленных на то, чтобы услуги такси в Абхазии оказывались исключительно водителями, имеющими гражданство республики», – заявил представитель президента в Народном Собрании Дмитрий Шамба.

Он уточнил, что изменения в закон были разработаны министерством экономики по инициативе президента Бадры Гунба.

Отмечается, что в сентябре 2025 года водители такси в Абхазии организовали протестную акцию в Сухуме, выражая недовольство конкуренцией со стороны мигрантов.

Ранее в России обсуждалось предложение ЛДПР о приоритете трудоустройства граждан РФ в такси и других сферах.

 
