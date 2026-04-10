Вэнс высказался о предстоящих переговорах США с Ираном в Пакистане

Reuters: Вэнс заявил, что рассчитывает на успех переговоров США и Ирана
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что с нетерпением ожидает предстоящих переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде. Об этом политик заявил на пресс-конференции перед поездкой в Пакистан, сообщает Reuters.

«Я рассчитываю ,что результаты переговоров в Исламабаде будут позитивными», — отметил Вэнс.

До этого стало известно, что прежние возражения вице-президента США против иранского конфликта сделали его привлекательной фигурой для Исламабада, поэтому пакистанские чиновники попросили спецпосланника президента США Стива Уиткоффа подключить именно Вэнса к переговорному процессу.

8 апреля Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. 11 апреля, по информации СМИ, должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против «Хезболлы», не попадает под эти условия. В израильской армии заявили о прекращении ударов по Ирану, но не по «Хезболле».

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!