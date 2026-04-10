Россиянам объяснили, почему психолог или коуч не заменит священника

Психолог или тренер личностного роста не способен заменить священника, так как не обладает сакральными полномочиями, дарованными свыше, включая отпущение грехов и совершение других таинств. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости.

«Ни в коем случае психолог не может заменить священника. Никакой психолог не может тебе сказать: «властью мне данною от Бога, прощаю и разрешаю от всех грехов». Это функционал даже не душепопечительный, а сакраментальный», – подчеркнул Легойда.

По его словам, между Церковью и психологией, особенно академической, клинической и серьезной, нет конфликта. Критика со стороны Церкви, как пояснил ее представитель, чаще всего направлена в сторону коммерческих психологов, распространяющих «набор шаблонных фраз», таких как «полюби себя таким, какой ты есть» или, в лучшем случае, «избавься от детской травмы».

Он также указал на различие между душевными и духовными проблемами. В одних случаях необходимо медикаментозное лечение, в других – исцеление достигается постом и молитвой.

Ранее РПЦ подчеркнула опасность категорического неприятия ограничений во время Великого поста.