Стало известно, кто именно попросил подключить Вэнса к переговорам США и Ирана

NYT: Пакистан попросил подключить к переговорам США с Ираном Вэнса
Пакистан попросил США подключить к переговорам с Ираном вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, прежние возражения Вэнса против иранского конфликта сделали его привлекательной фигурой для Исламабада, поэтому пакистанские чиновники попросили спецпосланника президента США Стива Уиткоффа подключить именно вице-президента к переговорному процессу.

New York Times отмечает, что для Вэнса это станет самым значительным дипломатическим испытанием за все время его пребывания на посту, особенно, если учесть, что он ранее частным образом предупреждал Дональда Трампа о цене вооруженного конфликта с Ираном.

8 апреля Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. 11 апреля, по информации СМИ, должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде.

Ранее журналисты узнали составы делегаций США и Ирана на переговорах в Пакистане.

 
