Мужчина захлебнулся во время крещения в надувном бассейне

В Великобритании пенсионер не выжил во время обряда крещения

В Великобритании 61-летний мужчина не выжил во время обряда крещения в надувном бассейне. Об этом сообщает Daily Mail.

Роберт Смит, который уже был крещен в подростковом возрасте, решил повторно пройти обряд, чтобы доказать осознанность своей веры. Церемонию проводила 48-летняя пастор церкви Life Changing Ministries Шерл Бартли.

Полиция предполагает, что из-за ее неосторожности мужчина захлебнулся. Прибывшие парамедики не смогли спасти его.

