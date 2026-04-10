«Если бы у них была связь, они бы не умерли». Почему погибли туристы на Камчатке?

Причиной гибели туристов на Камчатке стало несоблюдение элементарных правил безопасности, сообщили в МЧС. 28 марта девять участников петербургского туристического клуба отправились в поход в Налычевском парке. Впоследствии группа разделилась из-за конфликта при выборе маршрута. Семеро перестали выходить на связь. Туристов обнаружили только 10 апреля с сильным обморожением, двое из них скончались.

Причиной гибели туристов на Камчатке стало несоблюдение элементарных правил безопасности. Об этом сообщил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«Спасательная операция завершается. Судьба всех девятерых членов зарегистрированной тургруппы известна. <...> К сожалению есть погибшие. <...> Ужасная трагедия причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности», — написал Лебедев на странице во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

28 марта тургруппа из девяти человек отправилась в поход в Налычевском парке. Они планировали дойти до Авачинского перевала, однако 3 апреля группа разделилась из-за конфликта. Двое человек — 22-летняя Елизавета Е. и 30-летний Егор Р. — выбрали более короткий маршрут. Остальные семеро решили продолжить поход по изначально намеченному пути, который был длиннее. Спутниковый телефон и палатка остались у меньшей группы.

После 7 апреля группа из семи туристов перестала выходить на связь. Сотрудники МЧС начали их поиски. Спасатели предполагали, что туристы попали в пургу, потеряли ориентир и замерзли. 10 апреля стало известно, что группу обнаружили. Из семерых человек двое погибли. Остальные пятеро были найдены с признаками сильного обморожения. В Камчатской краевой больнице, куда госпитализировали пострадавших, сообщили, что четверо туристов находятся в стабильно тяжелом состоянии, их жизням ничего не угрожает. Где находится пятый пострадавший — не уточняется.

Life со ссылкой на SHOT сообщил, что вся группа, предварительно, состояла в туристическом клубе имени Ефремова, который функционировал на базе Санкт-Петербургского горного университета . Погибшими оказались двое студентов вуза — 22-летний Федор Р. и 24-летний Сергей В.

Почему туристы разделились

Как пишут СМИ, группа изначально выбрала сложный маршрут для похода — туристы отправились к Авачинскому перевалу через Налычевскую долину. Оба объекта опасны непредсказуемой экстремальной погодой : метели и штормовые ветра там наступают внезапно, что может лишить людей видимости в считанные минуты. Кроме того, в этом районе крайне сложный рельеф с горными реками.

«Район, где проходили экспедиторы, довольно тяжелый и большой, имеет горную местность. Стоит понимать, что люди, совершающие весенние походы, имеют определенный походный опыт и должны в таких ситуациях сработать правильно», — рассказал Telegram-каналу 112 инструктор-проводник Артем Бондарчук.

Ситуацию также осложнил конфликт внутри коллектива. Life со ссылкой на SHOT уточнил, что его причиной стало желание руководительницы Елизаветы спасти группу.

«Переход туристов к Авачинскому перевалу был прерван из-за сильнейшей непогоды. Группа решила возвращаться к точке старта, но обратный маршрут стал камнем преткновения.

<...> [Елизавета и Егор] предложили сменить изначально согласованный маршрут на более короткий и безопасный. Но остальные... настаивали на том, что возвращаться нужно тем путем, который наметили, несмотря на риск. <...> Ни одна из сторон конфликта не уступила. <...> В итоге Лиза и Егор благополучно добрались до точки старта, а остальная группа попала в жуткую метель», — говорилось в публикации.

Baza сообщила, что двоим участникам было тяжело и страшно. Они не ожидали, что маршрут окажется настолько тяжелым, и потому решили остаться в безопасной зоне, где были домики, связь, еда и горячие источники. Остальные же семеро продолжили путь и начали двигаться к Авачинскому перевалу, где также был приют. Однако туристы не рассчитали силы и время, из-за чего в дороге их застала пурга.

«Непогода не позволяла двигаться дальше несколько дней. Однако двое участников похода — 24-летний Сергей и 22-летний Федор — решили рискнуть и продолжить путь. Они вышли из палатки и пропали», — отметил Telegram-канал.

При этом источник РЕН ТВ привел другую информацию. По данным собеседника телеканала, Елизавета, наоборот, предложила изменить маршрут на более сложный, чем тот, что был запланирован изначально. Остальная часть группы с ней не согласилась, что в итоге и привело к разделению. После этого девушка и ее парень забрали рацию и горелку, оставив семерых туристов без связи.

« Если бы у них была связь, они бы не умерли », — заявил источник.

Он добавил, что Сергей и Федор могли погибнуть из-за переохлаждения — в пути их по пояс занесло снегом.